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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1850

Муж: Грищук Иван Евстафиевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Грищук Трифон Иванович

Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Грищук Тит Иванович

Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Грищук Герасим Иванович

Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Громовая Анна Ивановна

Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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