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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1850
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Грищук Тит Иванович
Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Громовая Анна Ивановна
Отец ребёнка: Грищук Иван Евстафиевич
Смерть
Неизвестно