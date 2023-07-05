Ермашов Федор Яковлевич
Место рожденияДеревня Казанцева, Пермский край
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Казанцева, Пермский край
Бракосочетание
09.02.1840
Жена: Васса Леонтьевна
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1844
Сын: Ермолаев (ермошев) Иоаким Федорович
Мать ребёнка: Васса Леонтьевна
Деревня Казанцева, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.1854
Сын: Ермолаев (ермошев) Леонтий Федорович
Мать ребёнка: Васса Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно