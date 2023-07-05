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Ермашов Федор Яковлевич

Место рождения

Деревня Казанцева, Пермский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Казанцева, Пермский край
Бракосочетание
09.02.1840

Жена: Васса Леонтьевна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1844

Сын: Ермолаев (ермошев) Иоаким Федорович

Мать ребёнка: Васса Леонтьевна

Деревня Казанцева, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.1854

Сын: Ермолаев (ермошев) Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Васса Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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