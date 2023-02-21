(Грезова) Настасья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грезова) Настасья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Грезов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Грезов Георгий Егорович

Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Грезов Борис Егорович

Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Иван Егорович

Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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