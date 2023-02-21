(Грезова) Настасья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1912
Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Иван Егорович
Отец ребёнка: Грезов Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно