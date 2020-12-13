Шибанов Валерий
Место рожденияУкраина, Закарпатье
Дата рождения16.03.1951
Дата смерти13.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1951
Отец: Шибанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Андрей
Мать ребёнка: (Шибанова) Галина
Упоминание
Около 1951
После Второй Мировой Войны мать прятала в горах от бандеровцев (УПА).
Рождение ребёнка
15.04.1974
Сын: Шибанов Василий Валерьевич
Мать ребёнка: (Шибанова) Галина
Смерть
13.12.2020
Захоронен в г. Москва, Ясеневское кладбище.