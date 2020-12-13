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Шибанов Валерий

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Место рождения

Украина, Закарпатье

Дата рождения

16.03.1951

Дата смерти

13.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1951

Отец: Шибанов Михаил

Мать: Шибанова (Новодворская) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Андрей

Мать ребёнка: (Шибанова) Галина

Упоминание
Около 1951
После Второй Мировой Войны мать прятала в горах от бандеровцев (УПА).
Рождение ребёнка
15.04.1974

Сын: Шибанов Василий Валерьевич

Мать ребёнка: (Шибанова) Галина

Смерть
13.12.2020
Захоронен в г. Москва, Ясеневское кладбище.

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