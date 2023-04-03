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Пелагея Яковлева

Место рождения

Корчевский уезд, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Корчевский уезд, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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