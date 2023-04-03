Пелагея Яковлева
Место рожденияКорчевский уезд, Тверская область
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Корчевский уезд, Тверская область
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно