Покрышкина Параскева Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Покрышкин Александр Макаров
Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915