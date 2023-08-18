Покрышкина Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкина Параскева Семенова

Покрышкина Параскева Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Покрышкин Иван Макаров

Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Покрышкин Осип Макаров

Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Покрышкин Александр Макаров

Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Покрышкин Архип Макаров

Отец ребёнка: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Макар (Макарий) Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close