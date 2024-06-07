Лихацкий Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1928
Отец: Лихацкий Василий Михайлович
Мать: Лихацкая Гася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихацкая Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бочмановка, Одеська область
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихацкая Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно