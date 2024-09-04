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Лысенко Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Около 1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лысенко (Данькова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2008

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