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Копненков Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Копненков Степан Евдокимов

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Копненкова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1937

Сын: Копненков Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Копненкова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Копненкова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понаморева Прогудина Зинаида Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Смерть
1985
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