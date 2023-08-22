Копненков Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Копненков Степан Евдокимов
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Копненкова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1937
Сын: Копненков Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Копненкова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Копненкова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Смерть
1985