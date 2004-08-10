Колотова (Ермоленко) Лидия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1938
Дата смерти10.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938
Рождение ребёнка
27.08.1959
Сын: Колотов Александр Александрович
Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.02.1961
Сын: Колотов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.08.1964
Дочь: Голубева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.2004
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Причина смерти: возраст, организм ослаблен химиотерапией (удаление кисты)