Колотова (Ермоленко) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Ермоленко) Лидия Сергеевна

Место рождения

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.03.1938

Дата смерти

10.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938

Отец: Ермоленко Сергей Архипович

Мать: Ермоленко Анна Афанасьевна

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.08.1959

Сын: Колотов Александр Александрович

Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1961

Сын: Колотов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.08.1964

Дочь: Голубева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Александр Тимофеевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Александр Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
10.08.2004
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Причина смерти: возраст, организм ослаблен химиотерапией (удаление кисты)
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