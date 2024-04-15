Ковалев Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения10.09.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1878 ст.
Крещение
10.09.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L962-8?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.
Сын: Ковалев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Ковалева Марфа Илларионовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7K-B?i=542&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно