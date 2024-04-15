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Ковалев Сергей Павлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.09.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1878 ст.

Отец: Ковалев Павел Борисович

Мать: Ковалева Евдокия Дмитриевна

Кровное, Сумська область
Крещение
10.09.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Жена: Ковалева Марфа Илларионовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L962-8?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.

Сын: Ковалев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Ковалева Марфа Илларионовна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7K-B?i=542&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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