Душкина (Козлова) Наталья Александровна
женский, родилась 21.05.1983, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МатьКалинина Валентина Дементьевна23.02.1963 г.р.
ОтецКозлов Александр Анатольевич08.10.1978 г.р.
Супруги
Душкин Дмитрий Вечаславович09.02.1981 г.р.
Дети
Душкин Ярослав Дмитриевич13.11.2010 г.р.
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Рождение
21.05.1983
Рождение ребёнка
13.11.2010
Сын: Душкин Ярослав Дмитриевич
Отец ребёнка: Душкин Дмитрий Вечаславович
Бракосочетание
13.09.2011