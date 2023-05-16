Душкина (Козлова) Наталья Александровна 21.05.1983 — найти родственников по фамилии на Familio

Душкина (Козлова) Наталья Александровна

Автор
АК
Калинин А.

женский, родилась 21.05.1983, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мать
Калинина Валентина Дементьевна23.02.1963 г.р.
Отец
Козлов Александр Анатольевич08.10.1978 г.р.
Супруги
Душкин Дмитрий Вечаславович09.02.1981 г.р.
Дети
Душкин Ярослав Дмитриевич13.11.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1983

Отец: Козлов Александр Анатольевич

Мать: Калинина Валентина Дементьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
13.11.2010

Сын: Душкин Ярослав Дмитриевич

Отец ребёнка: Душкин Дмитрий Вечаславович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Бракосочетание
13.09.2011

Муж: Душкин Дмитрий Вечаславович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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