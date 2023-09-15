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Анцыферов Василий Никифорович

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Анцыферов Никифор Христофорович

Мать: Анцыферова Матрона

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анцыферова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Анцыферова Настасья

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анцыферова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Анцыферова Настасья

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анцыферова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Анцыферова Настасья

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анцыферова Феодосья Васильевна

Мать ребёнка: Анцыферова Настасья

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Настасья

Смерть
Неизвестно
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