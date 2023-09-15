Анцыферов Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анцыферова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Анцыферова Настасья
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анцыферова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Анцыферова Настасья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анцыферова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Анцыферова Настасья
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анцыферова Феодосья Васильевна
Мать ребёнка: Анцыферова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анцыферова Настасья
Смерть
Неизвестно