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Савишкин ? Алексей

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Место рождения

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Савишкин ? Александр

Мать: не указана

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Савишкин ? Пётр

Мать ребёнка: Савишкина Авдотья

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Савишкин ? Михаил

Мать ребёнка: Савишкина Авдотья

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Савишкин Лукьян

Мать ребёнка: Савишкина Авдотья

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Савишкин Дмитрий

Мать ребёнка: Савишкина Авдотья

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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