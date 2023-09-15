Савишкин ? Алексей
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Савишкин ? Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Савишкин ? Пётр
Мать ребёнка: Савишкина Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Савишкин ? Михаил
Мать ребёнка: Савишкина Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Савишкин Лукьян
Мать ребёнка: Савишкина Авдотья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Савишкин Дмитрий
Мать ребёнка: Савишкина Авдотья
Смерть
Неизвестно