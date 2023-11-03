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Пигалев Лаврентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1870

Отец: Пигалев Василий Алексеев

Мать: Пигалева Устинья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Пиголев Андрей Лавретьевич

Мать ребёнка: Пигалева ?

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Пигалев Константин Лавреньтьев

Мать ребёнка: Пигалева ?

Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Борисова 1, Пигалева 2 Параскева Владимировна

М. 43 ж. 42 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалев Степан Лаврентьев

Мать ребёнка: Пигалева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Лаврентьева

Мать ребёнка: Пигалева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизухина Евдокия Лавреньтева

Мать ребёнка: Пигалева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигалева ?

Смерть
Неизвестно
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