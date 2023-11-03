Пигалев Лаврентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1870
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Пиголев Андрей Лавретьевич
Мать ребёнка: Пигалева ?
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Пигалев Константин Лавреньтьев
Мать ребёнка: Пигалева ?
Бракосочетание
10.02.1913
М. 43 ж. 42 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигалев Степан Лаврентьев
Мать ребёнка: Пигалева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Лаврентьева
Мать ребёнка: Пигалева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизухина Евдокия Лавреньтева
Мать ребёнка: Пигалева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пигалева ?
Смерть
Неизвестно