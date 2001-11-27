Губанова (Куркурина-Губанова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Куркурина-Губанова) Александра Дмитриевна

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Место рождения

УССР Сталинская /Донецкая/ обл.,пос.Еленовка

Дата рождения

30.12.1938

Дата смерти

27.11.2001

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1932

Муж: Брославский Эдуард Львович

УССР,г.Красноармейск,Сталинская обл.
Рождение
30.12.1938

Отец: Губанов Дмитрий Степанович

Мать: Губанова Александра Михайловна

УССР Сталинская /Донецкая/ обл.,пос.Еленовка
Рождение ребёнка
10.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брославский Эдуард Львович

Образование
Неизвестно
Кандидат Философских наук.Доцент
Похороны
27.11.2001
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Старое кладбище
Смерть
27.11.2001
Киев, Киевский уезд
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