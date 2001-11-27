Губанова (Куркурина-Губанова) Александра Дмитриевна
Место рожденияУССР Сталинская /Донецкая/ обл.,пос.Еленовка
Дата рождения30.12.1938
Дата смерти27.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1932
УССР,г.Красноармейск,Сталинская обл.
Рождение
30.12.1938
УССР Сталинская /Донецкая/ обл.,пос.Еленовка
Рождение ребёнка
10.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брославский Эдуард Львович
Образование
Неизвестно
Кандидат Философских наук.Доцент
Похороны
27.11.2001
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Старое кладбище
Смерть
27.11.2001
Киев, Киевский уезд