Запрягаев Фрол Козмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Козма Спиридонович
Мать: Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Запрягаева Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пётр Фролович
Мать ребёнка: Запрягаева Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тимофей Фролович
Мать ребёнка: Запрягаева Агафья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1813