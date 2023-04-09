Запрягаев Фрол Козмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запрягаев Фрол Козмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Козма Спиридонович

Мать: Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1805

Сын: Запрягаев Иван Фролович

Мать ребёнка: Запрягаева Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пётр Фролович

Мать ребёнка: Запрягаева Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тимофей Фролович

Мать ребёнка: Запрягаева Агафья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запрягаева Агафья Антоновна

Смерть
1813
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