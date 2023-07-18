Ягоферов Абдулгатар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Ишменев Ягофер
Мать: Махуба
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ягоферов Абдулзегар
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хулнязгена
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ягоферов Габдулгани
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ягоферов Халян
Мать ребёнка: Габида
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бардизгена
Мать ребёнка: Габида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габида
Смерть
Неизвестно