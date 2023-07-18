Ягоферов Абдулгатар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгоферов Абдулгатар

Ягоферов Абдулгатар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Ишменев Ягофер

Мать: Махуба

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ягоферов Абдулзегар

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хулнязгена

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ягоферов Габдулгани

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ягоферов Габдулгаллям

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ягоферов Халян

Мать ребёнка: Габида

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бардизгена

Мать ребёнка: Габида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close