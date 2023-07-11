Сперанский Иоанн Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанский Иоанн Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сперанский Филипп Васильевич

Мать: Сперанская Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.12.1883

Сын: Сперанский Николай Иванович

Мать ребёнка: Сперанская Александра Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сперанская Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Софийского собора, протоирей Знаменской
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
Смерть
1924
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