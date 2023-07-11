Сперанский Иоанн Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
04.12.1883
Сын: Сперанский Николай Иванович
Мать ребёнка: Сперанская Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник Софийского собора, протоирей Знаменской
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург
Смерть
1924