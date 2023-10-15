Жиглявская (Искра) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиглявская (Искра) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Искра Петр Иванович

Мать: Искра Мария Андреевна

Рождение ребёнка
?.05.1977

Сын: Жиглявский Александр Юриевич

Отец ребёнка: Жиглявский Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Юриевна

Отец ребёнка: Жиглявский Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиглявский Юрий Николаевич

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