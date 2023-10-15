Жиглявская (Искра) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Искра Петр Иванович
Мать: Искра Мария Андреевна
Рождение ребёнка
?.05.1977
Сын: Жиглявский Александр Юриевич
Отец ребёнка: Жиглявский Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Юриевна
Отец ребёнка: Жиглявский Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно