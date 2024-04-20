Никитин Егор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Никита Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Егорович
Мать ребёнка: Мавра Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Егорович
Мать ребёнка: Мавра Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Кузьминична
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петр Егорович
Мать ребёнка: Мавра Кузьминична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Егоровна
Мать ребёнка: Мавра Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Мавра Кузьминична
Смерть
Неизвестно