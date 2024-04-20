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Никитин Егор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Никита Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Егорович

Мать ребёнка: Мавра Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Егорович

Мать ребёнка: Мавра Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Кузьминична

Рождение ребёнка
1828

Сын: Петр Егорович

Мать ребёнка: Мавра Кузьминична

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Егоровна

Мать ребёнка: Мавра Кузьминична

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Мавра Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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