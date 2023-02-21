Евдокия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Евсеевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Даниил Максимович

Отец ребёнка: Максим Евсеевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Антон Максимович

Отец ребёнка: Максим Евсеевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Евсеевич

Смерть
1783
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