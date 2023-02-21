Евдокия Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Евсеевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Даниил Максимович
Отец ребёнка: Максим Евсеевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Антон Максимович
Отец ребёнка: Максим Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Евсеевич
Смерть
1783