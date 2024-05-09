(Кулешова) Марфа Иева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1812 ст.
Отец: Кулешов Иев Ермилов
Ревизия №9 - 13.10.1850 - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии №9 13.10.1850 - 38 года Ориентировочная дата рождения 1812 год Сельцо Матвее... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Данилов
Смерть
Неизвестно