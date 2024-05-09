(Кулешова) Марфа Иева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулешова) Марфа Иева

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

С 1773 по 1774 г.р.

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Кулешов Иев Ермилов

Мать: Кулешова Прасковья Игнатова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №9 - 13.10.1850 - Семья Ревизия № 9 13.10.1850 - Дворовые - владелец Мария Александровна Сколон Согласно ревизии №9 13.10.1850 - 38 года Ориентировочная дата рождения 1812 год Сельцо Матвее... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Данилов

Смерть
Неизвестно
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