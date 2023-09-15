Соболевский Григорий Витальевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1867
Дата смерти01.02.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1892
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1892
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903 по 1906
Тифлис (ныне Тбилиси), Грузия
Место жительства
С 1907 по 1909
Франция
Место жительства
С 1909 по 1914
Батуми, Грузия
Место жительства
С 1914
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
01.02.1936