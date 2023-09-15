Соболевский Григорий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевский Григорий Витальевич

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Место рождения

Дегтяревка, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

31.01.1867

Дата смерти

01.02.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Дегтяревка, Суражский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
По 1892
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1892
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903 по 1906
Тифлис (ныне Тбилиси), Грузия
Место жительства
С 1907 по 1909
Франция
Место жительства
С 1909 по 1914
Батуми, Грузия
Место жительства
С 1914
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
01.02.1936
Тула, город Тула, Тульская область
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