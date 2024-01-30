Кирилович (Широкова) Ксения Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1910
Дата смерти28.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирилович Иосиф Станиславович
Рождение ребёнка
19.02.1937
Сын: Кирилович Александр Иосифович
Отец ребёнка: Кирилович Иосиф Станиславович
Рождение ребёнка
26.03.1940
Сын: Кирилович Геннадий Иосифович
Отец ребёнка: Кирилович Иосиф Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1968