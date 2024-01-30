Кирилович (Широкова) Ксения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилович (Широкова) Ксения Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1910

Дата смерти

28.10.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
1940 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирилович Иосиф Станиславович

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Кирилович Александр Иосифович

Отец ребёнка: Кирилович Иосиф Станиславович

Рождение ребёнка
26.03.1940

Сын: Кирилович Геннадий Иосифович

Отец ребёнка: Кирилович Иосиф Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилович Иосиф Станиславович

Смерть
28.10.1968
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