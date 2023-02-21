Гурин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурин Михаил Филимонов
Мать: Гурина Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
01.09.1910
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Гурина Христина Петрова
Рождение ребёнка
01.05.1912
Сын: Гурин Николай Иванов
Мать ребёнка: Гурина Христина Петрова
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Гурина Христина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурина Христина Петрова
Смерть
Неизвестно