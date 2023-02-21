Гурин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурин Иван Михайлович

Гурин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурин Михаил Филимонов

Мать: Гурина Марфа Стефанова

Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Гурина Христина Петрова

Трубетчино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Гурин Николай Иванов

Мать ребёнка: Гурина Христина Петрова

Трубетчино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Гурина Христина Петрова

Трубетчино, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Христина Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close