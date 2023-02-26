Белан (Белан) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белан (Белан) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1919 г.р.
1922 г.р.
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1928 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Белан Дмитрий

Отец ребёнка: Белан Исак

г. Аягуз
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ошкин Нина

Отец ребёнка: Белан Исак

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мелентьев Александра

Отец ребёнка: Белан Исак

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белан Исак

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Белан Василий Исаакович

Отец ребёнка: Белан Исак

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белан Исак

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