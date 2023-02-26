Белан (Белан) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Белан Дмитрий
Отец ребёнка: Белан Исак
г. Аягуз
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ошкин Нина
Отец ребёнка: Белан Исак
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мелентьев Александра
Отец ребёнка: Белан Исак
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белан Исак
Рождение ребёнка
01.01.1928
Отец ребёнка: Белан Исак
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белан Исак