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Рогалева Евгения Ефимовна

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Место рождения

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

06.01.1920

Дата смерти

13.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1920

Отец: Рогалев Ефим Никифорович

Мать: Бекетова Дарья Ивановна

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.10.1948

Сын: Ханьжин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ханьжин Александр Михайлович

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.09.1951

Сын: Ханьжин Николай Александрович

Отец ребёнка: Ханьжин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханьжин Александр Михайлович

Смерть
13.05.2013
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