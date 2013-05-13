Рогалева Евгения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения06.01.1920
Дата смерти13.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1920
Отец: Рогалев Ефим Никифорович
Мать: Бекетова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1948
Сын: Ханьжин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ханьжин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1951
Сын: Ханьжин Николай Александрович
Отец ребёнка: Ханьжин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.2013