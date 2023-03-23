Лисин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Котова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лисин Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Лисин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шилова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лисин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисина Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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