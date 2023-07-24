Оленев Фёдор Иванов
Место рожденияд.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
Дата рождения21.09.1846
Дата смерти03.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1846
Отец: Оленев Иван Семенов
Мать: Оленева Марфа Иванова
д.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.10.1878
Дочь: Максимова Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Оленева Марья Давидова
д.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оленева Марья Давидова
Смерть
03.02.1887
д.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния