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Оленев Фёдор Иванов

Место рождения

д.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния

Дата рождения

21.09.1846

Дата смерти

03.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1846

Отец: Оленев Иван Семенов

Мать: Оленева Марфа Иванова

д.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.10.1878

Дочь: Максимова Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Оленева Марья Давидова

д.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оленева Марья Давидова

Смерть
03.02.1887
д.Лонская Девятинская волость Вытегорский уезд Олонецкая губерния
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