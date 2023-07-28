Кулина (Крючкова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулина (Крючкова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1903

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1903

Отец: Крючков Василий Алексеевич

Мать: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
02.02.1924

Сын: Кулин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кулин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кулин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кулин Петр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулин Петр Сергеевич

Смерть
1988
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