Кулина (Крючкова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1903
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1903
Отец: Крючков Василий Алексеевич
Мать: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
02.02.1924
Отец ребёнка: Кулин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кулин Петр Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулин Петр Сергеевич
Смерть
1988