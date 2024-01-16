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Богатырев Василий Андреевич

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Богатырев Андрей Филиппович

Мать: Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Богатырева Матрена Мироновна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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