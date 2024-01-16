Богатырев Василий Андреевич
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Богатырева Матрена Мироновна
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно