Варичев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варичев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Варичев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Варичева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.03.1884

Сын: Варичев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1886

Сын: Варичев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варичев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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