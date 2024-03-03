Варичев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Варичев
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Варичева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.03.1884
Сын: Варичев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1886
Сын: Варичев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно