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Микка Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1932

Дата смерти

13.04.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1932

Отец: Микка Василий

Мать: Микка Елена

Рождение ребёнка
07.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Микка Елизавета Игнатьевна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.04.2013
ПГТ Старая Майна Ульяновская обл.

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