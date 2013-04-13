Микка Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1932
Дата смерти13.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1932
Отец: Микка Василий
Мать: Микка Елена
Рождение ребёнка
07.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Микка Елизавета Игнатьевна
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.04.2013
ПГТ Старая Майна Ульяновская обл.