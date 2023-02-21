Синельников Данил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Данил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синельников Василий Иванович

Мать: Синельникова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1874

Дочь: Пераскева Даниловна

Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Дочь: Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1877

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельников Илларион Данилович

Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельникова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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