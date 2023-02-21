Синельников Данил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1874
Дочь: Пераскева Даниловна
Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1877
Дочь: Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1877
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельников Илларион Данилович
Мать ребёнка: Синельникова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно