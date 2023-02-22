Крощева (Белова) Татьяна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крощева (Белова) Татьяна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крощев Иван Алексеевич

Парагузиха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крощев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Сбила машина, черепно мозновая травма
Похороны
Неизвестно
Бор, город Бор, Нижегородская область
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