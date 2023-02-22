Крощева (Белова) Татьяна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крощев Иван Алексеевич
Парагузиха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крощев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Сбила машина, черепно мозновая травма
Похороны
Неизвестно
Бор, город Бор, Нижегородская область