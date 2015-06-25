Куйбышева (Прошлякова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйбышева (Прошлякова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1929

Дата смерти

25.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1929

Отец: Прошляков Иван Иванович

Мать: Прошлякова Юлия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Жила в Химках,сейчас в г.Долгопрудный Московской обл.
Образование
Неизвестно
инженер-экономист управления городского хозяйства
Смерть
25.06.2015
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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