Куйбышева (Прошлякова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1929
Дата смерти25.06.2015
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1929
Место жительства
Неизвестно
Жила в Химках,сейчас в г.Долгопрудный Московской обл.
Образование
Неизвестно
инженер-экономист управления городского хозяйства
Смерть
25.06.2015
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость