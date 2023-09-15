Егоров Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Егор Петрович

Егоров Егор Петрович

Место рождения

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.04.1925

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1925

Отец: Егоров Петр Андреевич

Мать: Егорова Мария Кузьминична

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1947

Жена: Егорова Анна Андреевна

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Егоров Александр Егорович

Мать ребёнка: Егорова Анна Андреевна

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1950

Сын: Егоров Николай Егорович

Мать ребёнка: Егорова Анна Андреевна

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1952

Дочь: Петрякова Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Анна Андреевна

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1989
Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close