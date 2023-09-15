Егоров Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения06.04.1925
Дата смерти1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1925
Отец: Егоров Петр Андреевич
Бракосочетание
1947
Жена: Егорова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Егоров Александр Егорович
Мать ребёнка: Егорова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
13.05.1950
Мать ребёнка: Егорова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
20.02.1952
Дочь: Петрякова Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Анна Андреевна
Смерть
1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно