Колобовников Филат Осипов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Колобовников Кирилл Филатов
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Сын: Колобовников Анисим Филатов
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Дочь: (Колобовникова) Мария Филатова
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Дочь: (Колобовникова) Харитина Филатова
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Дочь: (Колобовникова) Евдокия Филатова
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Дочь: (Колобовникова) Ксения Филатова
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Сын: Колобовников Константин Филатов
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Сын: Колобовников Агафон Филатов
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Сын: Колобовников Емельян Филатов
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Сын: Колобовников Карп Филатов
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова
Дочь: (Колобовникова) Федора Филатова
Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова