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Колобовников Филат Осипов

Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Колобовников Осип Яковлев

Мать: Колобовникова (Самойлова) Степанида Иванова

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Место жительства
С 1809
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Переселенец Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Каликино в Оренбургскую губернию.
Рождение ребёнка
08.07.1819 ст.

Сын: Колобовников Кирилл Филатов

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Колобовников Анисим Филатов

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1823 ст.

Дочь: (Колобовникова) Мария Филатова

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1825 ст.

Дочь: (Колобовникова) Харитина Филатова

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1828 ст.

Дочь: (Колобовникова) Евдокия Филатова

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Колобовникова) Ксения Филатова

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1833 ст.

Сын: Колобовников Константин Филатов

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1835 ст.

Сын: Колобовников Агафон Филатов

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1837 ст.

Сын: Колобовников Емельян Филатов

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колобовников Карп Филатов

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Колобовникова) Федора Филатова

Мать ребёнка: Колобовникова (Баева) Ксения Игнатова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1847
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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