Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Капранов Владимир Григорьевич
Капранов Владимир Григорьевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Капранов Григорий Григорьевич
1967 г.р.
Мать
Гурьева Людмила Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2015
Отец:
Капранов Григорий Григорьевич
Мать:
Гурьева Людмила Анатольевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия