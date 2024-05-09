Патракова Нина Ивановна 02.04.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Патракова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркина Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Патраков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1979

Дочь: Ладыгина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Патраков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1983

Дочь: Жданова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Патраков Анатолий Иванович

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