Патракова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Патраков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1979
Дочь: Ладыгина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Патраков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1983
Дочь: Жданова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Патраков Анатолий Иванович