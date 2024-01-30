Сахаревич (Пашко) Марина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Пашко Герасим Степанович
Мать: Пашко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Побегус София Владимировна
Отец ребёнка: Сахаревич Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахаревич Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаревич Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Сахаревич Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996