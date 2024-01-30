Сахаревич (Пашко) Марина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаревич (Пашко) Марина Герасимовна

Сахаревич (Пашко) Марина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пашко Герасим Степанович

Мать: Пашко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Побегус София Владимировна

Отец ребёнка: Сахаревич Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахаревич Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаревич Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Сахаревич Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаревич Владимир Васильевич

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close