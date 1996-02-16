Скробук Виталий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скробук Виталий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1996

Отец: Скробук Юрий Петрович

Мать: Скробук Инна Витальевна

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