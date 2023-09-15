Луппова (Желнина) Васса Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти03.04.1813 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Луппов Карп Сидоров
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луппов Карп Сидоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1813 ст.