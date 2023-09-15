Луппова (Желнина) Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппова (Желнина) Васса Михайлова

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

03.04.1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Желнин Михаил Герасимов

Мать: Желнина Параскева Гаврилова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Луппов Агафоник Карпов

Отец ребёнка: Луппов Карп Сидоров

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов Карп Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.04.1813 ст.
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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