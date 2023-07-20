Бирюков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

24.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1951

Дочь: Карпенко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
13.04.1953

Сын: Бирюков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.09.1957

Сын: Бирюков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.07.1959

Дочь: Черкашина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна

Смерть
24.06.1984
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