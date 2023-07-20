Бирюков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти24.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1951
Дочь: Карпенко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
13.04.1953
Сын: Бирюков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.09.1957
Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.07.1959
Дочь: Черкашина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Сазонова Евгения Леонтьевна
Смерть
24.06.1984