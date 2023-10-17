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Кустарева Галина
Кустарева Галина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Кустарев Александр Васильевич
1928 г.р.
Мать
Кустарева (Золотова) Раиса (Ираида) Семеновна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Кустарев Александр Васильевич
Мать:
Кустарева Раиса (Ираида) Семеновна
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