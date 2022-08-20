Чикунов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1947
Дата смерти20.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1947
Отец: Чикунов Егор Филиппович
Мать: Чикунова Таисия
Рождение ребёнка
19.12.?
Сын: Чикунов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1980
Дочь: Чикунова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1982
Сын: Чикунов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1985
Дочь: Чикунова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.1987
Сын: Чикунов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
30.01.1990
Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.2001
Дочь: Громова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна
Смерть
20.08.2022