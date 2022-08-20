Чикунов Алексей Егорович 05.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чикунов Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1947

Дата смерти

20.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1947

Отец: Чикунов Егор Филиппович

Мать: Чикунова Таисия

Рождение ребёнка
19.12.?

Сын: Чикунов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.1980

Дочь: Чикунова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1982

Сын: Чикунов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1985

Дочь: Чикунова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.1987

Сын: Чикунов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
30.01.1990

Сын: Чикунов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
17.05.2001

Дочь: Громова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Чикунова Надежда Николаевна

Смерть
20.08.2022

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