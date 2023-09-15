Shemonaeva (Sheldaeva) Valentina Stepanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shemonaeva (Sheldaeva) Valentina Stepanovna

Место рождения

Буланово, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

?.02.1914

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1914

Отец: Sheldaev Stepan Sergeevich

Мать: Sheldaeva Feodosia Lavrentievna

Буланово, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mertz Valentin

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shemonaev ?

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Shemonaev ?

Смерть
2011
Похороны
Неизвестно
Sazan, Orenburg Region, Russia
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