Shemonaeva (Sheldaeva) Valentina Stepanovna
Место рождения
Дата рождения?.02.1914
Дата смерти2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1914
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Mertz Valentin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Shemonaev ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Shemonaev ?
Смерть
2011
Похороны
Неизвестно
Sazan, Orenburg Region, Russia