Бойко Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1999
Жена: Бойко Юлия Александровна
Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.05.1999
Дочь: Бойко Александра Евеньевна
Мать ребёнка: Бойко Юлия Александровна
Рождение ребёнка
10.01.2018
Мать ребёнка: Бойко Юлия Александровна