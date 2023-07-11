Бойко Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1999

Жена: Бойко Юлия Александровна

Ловозеро, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.05.1999

Дочь: Бойко Александра Евеньевна

Мать ребёнка: Бойко Юлия Александровна

Рождение ребёнка
10.01.2018

Сын: Бойко Егор Евгеньевич

Мать ребёнка: Бойко Юлия Александровна

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