Кошалев Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошелев Степан
Мать: Кошелев Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1960 и 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининградская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно