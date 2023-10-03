Кошалев Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошалев Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелев Степан

Мать: Кошелев Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1960 и 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининградская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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